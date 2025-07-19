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إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة قتل شاب في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، لقتله شاب طعنًا بمساعدة آخرين، لسرقة دراجته النارية "توك توك" بالإكراه، وذلك بحجة توصيله لمكان ما ونفذ مخططه الإجرامى، بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

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إحالة أوراق عاطل  للمفتي  لقتله شاب طعنًا بمساعدة آخرين  بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.


تعود أحداث القضية ليوم 29- 3 - 2024 بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "عبد الرحمن ر ع م"، و"أحمد ر ع م"، و"عمرو ا م ع ف"، و"محمد م ع ح"، في القضية رقم 2483 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأن المتهم الأول قتل المجني عليه "عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك أن بيت النية وعقد العزم على قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك سلاحًا أبيض "قاطع كتر" حيث تصادف حضور المجني عليه مستقلا دراجته النارية "التوك توك" فاستوقفه المتهم وتحايل عليه لتوصيله لأحد الطرق النائية، وما أن أتيحت له الفرصة حتى أجهز علي المجني عليه وعاجله بضربة باستخدام السلاح الأبيض حوزته ، استقرت في عنقه ما حدث به إصابته التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه شرع في سرقة الدراجة النارية "التوك توك" المملوكة للمجني عليه "عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن" حال حمله لسلاح أبيض، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبسًا بجريمته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن من المتهم الثاني حتي الرابع:- اشتركوا بطريقة الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكابه الجريمة محل الواقعة، ألا وهو سرقة إحدي الدراجات النارية كرهًا عن قائدها وقسموا الأدوار بينهم، فنال المتهم دور الفاعل الأصلي قابلين كافة النتائج المحتملة بما فيها قتل الضحية، وساعدوه بان أمدوا المتهم الأول بالسلاح الأبيض قاطع "كثر" ليعاونه في جريمته وترتب على ذلك قيام المتهم الأول بارتكاب جريمته على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة  إلى أنه أحرز المتهم الأول وحاز بقيه المتهمين بواسطته سلاحًا أبيض قاطع "كتر" بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية.

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محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية محافظ القليوبية قسم شرطة الخانكة

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