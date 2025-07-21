تنسيق الجامعات 2025، أمراض تمنع الطلاب من اجتياز اختبارات قدرات علوم الرياضة (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، كشفت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان، الأمراض التي قد تتسبب في حصول الطالب على "غير لائق" في اختبارات القدرات 2025.

أكدت عميدة الكلية في تصريحات خاصة لـ فيتو: "الأمراض المزمنة تظهر على الطالب خلال الاختبار، وفي الكشف الطبي وللأسف أولياء الأمور لا يكونوا مدركين للخطر الذي قد يقع على الطالب في حالة قبوله بالكلية بهذه الحالة".

وأوضحت أن من أهم الأمراض التي تمنع الطلاب من القبول في اختبارات القدرات هي أمراض القلب، لافتة إلى أن أول إجراء تتخذه الكلية في هذه الحالة هو توجيه الطالبة وولي أمرها لإجراء أشعة على القلب ورسم قلب للاطمئنان على صحتها.

وأشارت العميدة، إلى أن من أهم شروط الكشف الطبي على الطالبات في اختبارات القدرات بالكلية هو الاطمئنان على سلامة القلب.

مشكلات أمراض السمنة في اختبارات القدرات

وأوضحت العميدة، أن السمنة أيضا من الأمراض التي تسبب مشكلة للطالبات وتكون عائق كبير أمامهم في الالتحاق بالكلية، حيث إن الوزن المثالي للطالبة بـ كلية علوم الرياضة 55 كيلو، ومن الممكن السماح لها بـ 10 كيلو جرامات إضافية بحيث يصبح الوزن النهائي 65 كيلو، نظرا لأن الوزن الزائد يسبب خطورة كبيرة على الطالبة أثناء الألعاب والتمرينات الرياضية بالكلية.

ولفتت عميدة كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان، إلى أن السمنة الزائدة تتسبب في تشوهات القوام، وهو أمر مرفوض تماما في طلاب كلية علوم الرياضة، مشيرة إلى أن أنواع تشوهات القوام تتعدد في الفلات فوت أو المرونة الزائدة في الكوع أو الركبة، أو تقوس الساقين، أو تقوس العمود الفقري، أو انحناء الكتفين وكل ذلك يؤثر على الطالبة سلبا في الألعاب الرياضية مثل رياضة الجمباز، وقد يسبب لها إصابات شديدة.

مسارات اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مسارات اختبارات القدرات لكلية علوم الرياضة 2025، وجاءت كالتالي:

أولًا: مسار اختبارات الاستعداد البدني

يؤدي هذه الاختبارات البنين والبنات وهي من الاختبارات من 60 درجة، والنجاح من 36 درجة) بنسبة 60%

أ- بالنسبة للبنين: عدد (6) اختبارات وهم:

اختبار السرعة: 100 متر عدو (10درجات)

اختبار تحمل القوة العضلية: الشد على العقلة (10درجات)

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10درجات)

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (10درجات)

اختبار المرونة: ثني الجذع أمامًا ولأسفل لأقصى مدى ممكن (10درجات)

اختبار التحمل: الجري 800 متر (10درجات)



ب- بالنسبة للبنات: عدد (4) اختبارات وهم:

اختبار السرعة: 50 متر عدو (10درجات).

اختبار التوافق: الدوائر المرقمة (10درجات).

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10 درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع ( 10درجات).

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10 درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (10 درجات).

اختبار المرونة: ثني الجذع أماما ولأسفل لأقصى مدى ممكن (10 درجات).

اختبار التحمل: الجري 600 متر (10 درجات).

ثانيًا: مسار اختبار المهارة:

يؤدي هذا الاختبار البنين والبنات وهو من 60 درجة، والنجاح من (36) درجة بنسبة 60٪

يقدم الطالب في اليوم الأول ما يفيد قيده بالاتحاد المعني بالرياضة التخصصية، ويكون في نفس العام الذي يجرى فيه الاختبار وبحد أقصى عام ماضي.

التقديم في اليوم الأول جميع المستندات الدالة على ذلك بالكلية المنعقد بها الاختبار وترفق بملف الطالب، ولا يحق تغيير المسار المتقدم عليه.

وهو مسار الممارسين لرياضة مصنفة وفقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة للرياضات المختلفة ويتقدم لها الطلبة اللاعبون وفقا للشروط التالية:

الدرجة الكلية للاختبار من (60) درجة للتصنيف على فئتين الممارس الرياضة وفقا للمستوى وحقق مركز من (1: (3)، والفئة الثانية الممارس الرياضة وفقا للمستوى ولم يحقق مركز من الثلاثة الأولى. يتم الاختبار لكل مهارة بمعرفة اللجنة.

حيث يؤدي الطالب الذي يختار مسار اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الاتي:

. الألعاب:

كرة قدم / كرة يد / كرة سلة / الكرة الطائرة / الهوكي / التنس / تنس الطاولة / الريشة الطائرة / الاسكواش / وغيرها.

مسابقات الميدان والمضمار:

عدو: (۱۰۰م / ٢٠٠ م / ٤٠٠م).

الرمي: (قرص / جلة / مطرقة / رمح ).

الوثب: (طويل / ثلاثي / عالي).

الجري: المسافات الطويلة / الضاحية / المارثون).

المشي.

الرياضات المائية:

(السباحة / كرة الماء / غوص / غطس / باليه مائي بنات).

المنازلات والرياضات الفردية:

(ملاكمة / مصارعة / جودو / تايكوندو / كاراتيه / رفع أثقال / وغيرها).

. الجمباز:

(جمباز فني بنين وبنات / ايروبيك بنين وبنات / ترامبولين بنين وبنات / ايقاعي بنات).

. الدراجات.

جمباز فني بنين وبنات / ايروبيك بنين وبنات / ترامبولين بنين وبنات / إيقاعي بنات).

. الدراجات

(اختبار سباق الدراجات).

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