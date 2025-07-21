تنسيق الجامعات 2025، نظام الدراسة والبرامج الجديدة بتربية موسيقية حلوان (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. قالت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن الكلية استحدثت برنامجا خاصا جديدا، بدأت الدراسة به العام الماضي فقط، ويتضمن نظام تعليمي مختلف.

وكشفت في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن نظام الدراسة بـ كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، 5 سنوات دراسية، ويقوم الطالب عقب التحاقه بالكلية بدراسة مادة أساسية هي البيانو، وهي مادة أساسية وإجبارية على جميع الطلاب.

وأوضحت، أن الطالب يتخصص بعد ذلك في دراسة أي آلة موسيقية يقوم باختيارها، ويدرس أيضا في الكلية بالبرنامج العام كل المواد التي تؤهله لأن يصبح مدسا موسيقيا أو عازف موسيقي.

تفاصيل البرامج الدراسية المميزة بتربية موسيقية حلوان

وشرحت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تفاصيل البرامج المميزة الجديدة بالكلية، وقالت أن البرنامج الجديد يسمى "ميوزيك آرت" وهو برنامج متخصص يعتمد على معرفة هدف الطالب من الدراسة في الكلية.

وقالت:"إذا كان الطالب يرغب في أن يصبح مدرسا للموسيقى على سبيل المثال، سيدرس مجموعة معينة من المواد، وكذلك إذا كان يرغب في أن يصبح مهندس صوت، أو أن يتخصص في آلة موسيقية معينة.

وأوضحت أن فكرة البرنامج الجديد، هي أنه يقوم بتوجيه الطالب إلى ميوله، ويعتبر مسارا تطويريا للبرنامج العام بالكلية، الذي تخرج منه كبار الأساتذة والموسيقيين.

وكيل تربية موسيقية حلوان توجه نصائح للطلاب قبل اختبارات القدرات

ووجهت الدكتورة رانيا عبد الله، وكيل كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان مجموعة من النصائح للطلاب قبل أداء اختبارات القدرات.

وقالت إن أهم نصيحة هي ضرورة حضور المحاضرة التعريفية قبل الاختبار، لأنها ستساعدهم كثيرا في كسر رهبة الاختبار.

وتابعت: من أهم النصائح أيضا، أن الطالب إذا لم يجد في نفسه الاستعداد والموهبة للالتحاق بكلية التربية الموسيقية فعليه ألا يتقدم لأداء اختبارات القدرات،

وأشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب تتقدم لاختبارات القدرات خوفا من عدم الحصول على مجموع كبير في الثانوية العامة، ولكي يتمكنوا من حجز مكان بالكلية، لكن للأسف هؤلاء ليس لهم مكان بيننا، لأن الاختبارات حقيقية وتقيس بالفعل استعداد الطالب لنوعية الدراسة بالكلية.

وأوضحت أنه ليس شرطا أن يكون الطالب على استعداد تام لدراسة الموسيقى، ولكن الاستعداد المبدئي يفي بالغرض، لافتة إلى أن الكلية ستعمل على تنمية موهبته من خلال الدراسة.

وكشفت أن أكبر دليل على ذلك هو أن عدد الطلاب الذين أجروا اختبارات القدرات العام الماضي تجاوز 700 طالب، بينما من التحق منهم بالكلية 150 طالبا فقط، وهذا بناء على احتياجات الكلية ومهارات الطلاب ونجاحهم في اختبارات القدرات.

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