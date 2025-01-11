السبت 11 يناير 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمنشور تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بمصرع ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وأكد المصدر الأمني؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط وأسرته أثناء قيادته سيارته لم يسفر عن أية إصابات.

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وأوضح المصدر أن تلك الادعاءات تبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية واختلاقها الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

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