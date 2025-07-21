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سياسة

رئيس النواب: ثورة 23 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر

النواب يهنئ السيسي
النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

 بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

 

ذكرى ثورة 23 يوليو 

 وجاء في نص برقية التهنئة: تمثل ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، وحلقة فاصلة من سلسلة نضال شعب مصر العظيم.

 

تهنئة مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 

وتابع رئيس مجلس النواب: وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يُشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيًا المولى – عز وجل- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.


واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا.. وكل عام وانتم بخير."

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

 

الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو 

 وقال رئيس مجلس الشيوخ: بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أرفع إليكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة التى قادها أحرار الوطن بمساندة كل الشعب.

 

ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا

 وأكد رئيس الشيوخ أن ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاثمًا عليها عقود طويلة.  

 

ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا

 وأكد رئيس الشيوخ أن ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاثمًا عليها عقود طويلة.  

 

احتفال مصر بذكرى ثورة يوليو

وتابع: وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الغالية على قلب كل مصري، لندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا الغالى بكل الخير والأمان، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى بدأتموها.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أنه يتم  استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

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يوليو ثورة 23 يوليو النواب مجلس النواب السيسي

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