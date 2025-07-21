رئيس الشيوخ: ثورة يوليو إنجاز وطني أعاد لمصر حريتها وكرامتها

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

وقال رئيس مجلس الشيوخ: بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أرفع إليكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة التى قادها أحرار الوطن بمساندة كل الشعب.

ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا

وأكد رئيس الشيوخ أن ثورة يوليو كانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاثمًا عليها عقود طويلة.

احتفال مصر بذكرى ثورة يوليو

وتابع: وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الغالية على قلب كل مصري، لندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا الغالى بكل الخير والأمان، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى بدأتموها.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو.



وأضاف البنك المركزي في بيان له أنه يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.