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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

 بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

ذكرى حلول ثورة 23 يوليو المجيدة

 وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن  أعضاء الحكومة، أصدق التهاني للرئيس، داعيًا الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وفي برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ من أجل إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

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الدكتور مصطفى مدبولي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ثورة ٢٣ يوليو ثورة ٢٣ يوليو المجيدة

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