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بحث 42 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم (صور)

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كلا من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل  بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وقد عقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله  25 حالة،  تم بحقها مع مديري الإدارات الخدمية في المركز.

لقاءات السكرتير العام للمحافظة

كما عقد  سكرتير عام محافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  12 حالة،  بحضور  محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الإدارات الخدمية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد السكرتير العام  المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  5 حالات، بحضور  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي المدريات الخدمية.

نوعيات شكاوي المواطنين في القري والمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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 وتم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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الفيوم الأجهزة التنفيذية لقاءت خدمة المواطنين توفير فرص عمل التضامن الاجتماعي نائب محافظ الفيوم السكرتير العام السكرتير العام المساعد

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