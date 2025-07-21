إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي أبو حماد بالشرقية

قام المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية اليوم الأثنين، بالمتابعة الميدانية للاطمئنان علي انتظام سير أعمال إنشاء كوبرى المركز، والذي يعد أحد المشروعات التنموية الهامة التي تستهدف تحسين حركة المرور وتيسير التنقل بين المناطق داخل المدينة، وذلك بتكلفة بلغت ١٠ مليون و٣٥٠ ألف جنيهًا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٠٪ حتي تاريخه.ذلك لتيسير سير السيارات بابوحماد وخلق محاور مرورية جديدة.

الالتزام بالمواصفات المتفق على تنفيذها

وشدد رئيس المركز علي الشركات المسند إليه الأعمال بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل.

محافظ الشرقية يؤكد علي المتابعة المستمرة للمشروعات

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى لتسريع وتيرة العمل بها لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين مشيدا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتلبية طموحات المواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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