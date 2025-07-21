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محافظات

تحصين 149 ألفا و348 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

يُحصن ١٤٩ألفا و٣٤٨رأس
يُحصن ١٤٩ألفا و٣٤٨رأس ماشية، فيتو

أكد اللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٢ يوليو الجاري، حصنت المديرية عن طريق  (١٨٠ ) لجنة ( ١٤٩ ألفا و٣٤٨) رأس ماشية ما بين تحصين (٧٤ ألفا و٦٧٤) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٧٤ ألفا و٦٧٤) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل (٢٠٥٤) رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة.

 وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٥٦٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة. 

 

زيادة الوعى البيطرى بالمحافظة 

 أضاف مدير الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المربين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها. 

 

تكثيف حملات تحصين الماشية 

وبدوره، شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية. 

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الحملة القومية الثانية للتحصين الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع بدأت عملهت فى 12 يوليو الجارى اللواء دكتور ابراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية

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