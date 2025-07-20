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رياضة

الهلال يستعد لرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم إيزاك

إيزاك، فيتو
إيزاك، فيتو

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل العرض المغري الذي قدمه نادي الهلال السعودي للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، يواصل تحركاته القوية في سوق الانتقالات، بعد أن نجح مؤخرًا في ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان مقابل نحو 25 مليون يورو.

الهلال يستعد لرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم إيزاك

ويأتي التحرك الهلالي نحو إيزاك، بعد تعثر مفاوضات النادي مع النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، حيث كان الهلال مستعدًا لدفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو، قبل أن يقابل العرض بالرفض من اللاعب.

وأضاف الموقع الإيطالي أن الهلال على استعداد لتقديم عرض أولي لا يقل عن 100 مليون يورو لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن هدافه السويدي، إلى جانب عقد ضخم للاعب نفسه، الذي بدأ يميل لقبول الفكرة، خاصة مع فرصة العمل تحت إشراف مدرب كبير مثل إنزاجي.

وأشار إلى أن النادي السعودي مستعد لرفع العرض إلى 120 مليون يورو، في حال اقتضت المفاوضات ذلك، من أجل حسم الصفقة سريعًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

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نادي الهلال السعودي ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد سيموني انزاجي ثيو هيرنانديز فيكتور اوسيمين

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