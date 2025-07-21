الهلال يشعل أزمة في كأس السوبر السعودي.. العقوبات المتوقعة بعد إعلان انسحاب الزعيم.. مفاجأة في بيان الاتحاد.. والأهلي ينقذ البطولة

السوبر السعودي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر المحلي.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا رسميا أعلن تلقيه خطابًا رسميًا من شركة نادي الهلال، يتضمن تأكيد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي (2025-2026) المقرر إقامتها في الأيام من 19 إلى 23 أغسطس 2025 في هونغ كونغ.

وأضاف البيان: "بناءً عليه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، من خلال اللجان المختصة".

وتابعت: "كما سيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأكد الاتحاد السعودي حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استنادًا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وتنطلق بطولة كأس السوبر السعودي بمواجهة بين الاتحاد بطل دوري روشن وكأس الملك ضد النصر صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي يوم 19 أغسطس المقبل.

وكان مقررًا أن يلعب الهلال وصيف الدوري ضد القادسية وصيف كأس الملك يوم 20 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 23 من الشهر المقبل.

بديل الهلال في كأس السوبر السعودي

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي استقرت على إرسال خطاب للنادي الأهلي السعودي لدعوته للمشاركة في البطولة بوصفه صاحب المركز الخامس ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وكان الهلال قد أرجع سبب انسحابه من البطولة إلى خوضه منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة وضيق الوقت المحدد لإعداد فريقه للموسم المقبل.



العقوبات المنتظرة بعد انسحاب الهلال

تشير اللوائح إلى معاقبة الهلال بغرامة مالية ستكون على أقل تقدير نصف مليون ريال سعودي بجانب احتمالية وصولها إلى مبلغ أكبر حال فرض لجنة المسابقات عقوبات أكبر.

كما سيتم حرمان الهلال من خوض النسخة القادمة للسوبر السعودي وذلك حال اعتباره منسحبًا.



لكن وصف الاتحاد السعودي القرار بأنه اعتذار قد يشير إلى إدراجه تحت بند الظروف القاهرة وهو ما يساهم في تخفيف العقوبات ضد الهلال وقد لا يشمل حرمانه من خوض النسخة القادمة للبطولة.

بيان الهلال السعودي

ومن جانبه أصدر الهلال السعودي بيانًا رسميًّا أعلن خلاله عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم المقررة في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وقال البيان إنه تقرر الاعتذار عن عدم خوض بطولة كأس السوبر عبر خطاب رسمي بعثه الهلال إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، فنّد خلاله المسببات التي أفضت إلى الاعتذار عن المشاركة في تلك النسخة.

قرعة بطولة كأس السوبر السعودي

وأكد الهلال أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي التي أجريت بتاريخ 19 يونيو الماضي أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية أمام ريال مدريد الإسباني.

وتابع البيان:" واصل ممثل الوطن مشاركته المشرّفة في كأس العالم بالتأهل إلى دور الـ 16، ثم التأهل إلى دور الـثمانية الذي أقيم في تاريخ 4 يوليو، واضطر بعدها الفريق إلى المكوث في مدينة "أورلاندو" ثلاثة أيام لظروف الطيران".

لائحة الاحتراف

وواصل:" الأمر أدى إلى تقلص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و21 يومًا في حالة المشاركة وذلك يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي 28 يومًا كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول".

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الهلال جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد؛ مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة.

وتابع البيان:" الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية المرسل من قبل الاتحاد السعودي بتاريخ 1 يونيو الماضي، لم يكن يتضمن مكان إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في "هونغ كونغ"، حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلَّا في تاريخ 13 يونيو الماضي، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع المباريات لم تُلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف".

وشددت شركة الهلال السعودي على اعتزازها بالمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي كأحد البطولات السعودية التي يفخر النادي بتحقيقها عدة مرات إلا أن الاعتذار عن المشاركة في هذه النسخة جاء بعد الاطلاع على المؤشرات البدنية والعضلية لعدد من اللاعبين، حيث أظهرت إنهاكًا وجهدًا بالغًا بعد موسم رياضي منصرم امتد عامًا وأسبوع، بعد أن شاركوا مع المنتخبات عقب نهاية الموسم دون توقف، إلى أن شاركوا في كأس العالم للأندية.

وواصل البيان:" منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل تحضيرًا لملحق التأهل إلى كأس العالم بمشاركة عدد من لاعبي الهلال".



وطالب نادي الهلال بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تسهم في إقامة البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية لرياضة المملكة في "هونغ كونغ" دون مشاركة الهلال تقديرًا للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الفريق؛ نظرًا لأن الهدف الأسمى من الاعتذار هو السعي نحو سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي، وبقية المنافسات المحلية، بعد موسم حافل اختتمه الهلال بمشاركة مثّل فيها المملكة في كأس العالم للأندية خير تمثيل.

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