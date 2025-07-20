من قلب إيطاليا، الهلال السعودي ينقض على صفقة هجومية جديدة

يواصل الهلال السعودي مفاوضاته، تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

واستطاع الهلال أن يحسم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن، هي: عبد الكريم دارسي من أهلي جدة، وعلي لاجامي من النصر، والفرنسي ثيو هيرنانديز، قادما من ميلان.

الهلال يفاوض مهاجم أتالانتا

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق لويس جيراردي، فإن الهلال قدم عرضا قويا إلى أتالانتا، من أجل ضم الجناح النيجيري أديمولا لوكمان، مقابل 53 مليون يورو.



وأوضح أن "إنتر ميلان هو الفريق الوحيد الذي تحرك مؤخرا لضم اللاعب النيجيري، ولكنه لا يمتلك القدرة على دفع 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حدده أتالانتا لبيع لوكمان".

وفيما يتعلق بالتقارير التي ربطت اللاعب بالانضمام إلى نابولي، فقد أشار الصحفي الإيطالي إلى أن "البارتنوبي لن يستطيع دفع 50 مليونا، نظرا لعدم وجود سيولة كافية، بسبب عدم التخلص من مهاجمه فيكتور أوسيمين".

وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض رسمي لشراء لوكمان، مقابل 40 مليون يورو، وهو ما تم رفضه، لذلك فإن الهلال سيكون هو الأقرب من ضم اللاعب، بسبب عرضه القوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.