عرض ضحية هتك العرض داخل محل موبيليا بالجيزة على الطب الشرعي

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إقدام طالب على خدش براءة طفل داخل محل موبيليا في منطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بتفريغ كاميرات مراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وعرض الصغير على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الحادث.

هتك عرض صغير داخل محل بالجيزة

البداية كانت بتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، يفيد فيه حضور شخص 50 سنة، بصحبته نجله 8 سنوات، وحرر محضرا يتضرر فيه من "عبد الباقي ش"، طالب، 16 سنة.



وأفاد الأب خلال المحضر بخدش الطالب لبراءة نجله، داخل محل موبيليا بدائرة القسم، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رئيس المباحث اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

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