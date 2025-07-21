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رياضة

تغيير واحد في المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبي التنس

سينر
سينر

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، مع حدوث تغيير واحد فقط في المراكز العشرة الأولى.

وتقدم بن شيلتون، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف الثامن لـ رياضة التنس عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه الدنماركي هولجر رون إلى المركز التاسع.

وتراجع الفرنسي آرثر فيلس 6 مراكز، ليتواجد في التصنيف 21 عالميًا، بينما قفز الكندي دينيس شابوفالوف 5 مراكز، ليتواجد في التصنيف 28 مستفيدًا من تتويجه بلقب بطولة لوس كابوس.


وتقدم الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 30 عالميًا بعد تتويجه أمس بلقب جشتاد.

 

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 12030 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8600 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6030 نقطة

4- تايلور فريتز: 5035 نقطة

5- جاك درابر: 4650 نقطة

6- نوفاك ديوكوفيتش: 4130 نقطة

7- لورينزو موسيتي: 3350 نقطة

8- بن شيلتون: 3330 نقطة

9- هولجر رون: 3250 نقطة

10- أندري روبليف: 3160 نقطة.

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يانيك سينر كارلوس ألكاراز نوفاك ديوكوفيتش الإيطالي يانيك سينر

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