التنس، لاعبات مصر يرفضن مصافحة منتخب إسرائيل في كأس بيلي جين

التنس، حقق المنتخب الوطني للتنس فوزا كاسحا على إسرائيل بنتيجة (2-0)، في منافسات المجموعة الأفرو-أوروبية الثانية لكأس بيلي-جاين كينغ المقامة في مدينة لارنكا القبرصية.

ومثل منتخب مصر في المباراة كل من ساندرا سمير ولميس الحسيني.

ورفضت لاعبات منتخب مصر مصافحة لاعبات الكيان الإسرائيلي على شبكة المنتصف عقب انتهاء المباراة، وهو ما يسمح به الاتحاد الدولي في بعض الأحيان.

وزير الرياضة يهنئ منتخب التنس

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى منتخب مصر للتنس سيدات بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على إسرائيل بنتيجة 2-0.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا مع رئيس الاتحاد إسماعيل الشافعي والجهاز الفني وجميع لاعبات المنتخب.

الأمنتخب سيدات التنس

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الانتصار يعكس روح الإصرار والعزيمة لدى بطلات مصر، ويعد خطوة قوية نحو المنافسة على صدارة المجموعة.

منتخب سيدات التنس

كما وجه وزير الشباب والرياضة التحية إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، لما يبذله من جهود واضحة في تطوير اللعبة، وصقل المواهب، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وتستعد بطلات مصر لخوض المواجهة الثانية أمام منتخب بلغاريا (37 عالميًا) غدًا الثلاثاء، في إطار استكمال مشوار البطولة.

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