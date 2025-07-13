إيغا شفيونتيك تكتب تاريخا جديدا في ملاعب التنس العالمية

التنس، دخلت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك التاريخ من أوسع أبوابه، بعد فوزها بلقب بطولة ويمبلدون للتنس 2025، وهو أول ألقابها على الملاعب العشبية.

وحققت إيغا شفيونتيك فوزا ساحقا على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-0 و6-0 في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2025.

وكتبت إيغا شفيونتيك اسمها بأحرف من نور، بعد أن أصبحت أول لاعبة تفوز في نهائي ويمبلدون، دون أن تخسر شوطا منذ عام 1911، وأول لاعبة تحقق هذا الفوز في نهائي جراند سلام منذ فوز شتيفي غراف على ناتاشا زفيريفا في نهائي رولان جاروس 1988.

وسبق أن توجت إيغا شفيونتيك في بطولة أمريكا المفتوحة أربع مرات في رولان جاروس، لتصبح أول لاعبة منذ سيرينا ويليامز في عام 2002، تفوز بألقاب كبرى على جميع أنواع الملاعب الثلاثة الصلبة والترابية والعشبية، وأول من تفوز بأول 6 نهائيات جراند سلام منذ مونيكا سيليش عام 1992.

تصريحات إيغا شفيونتيك

وقالت إيغا شفيونتيك في مؤتمر صحفي عقب التتويج: "هذا إنجاز لا يُصدق، التنس يواصل مفاجأتي، وأنا أدهش نفسي أحيانًا، لقد عملنا بجد دون توقعات، وها نحن نحصد ثمرة ذلك العمل".

وأضافت: "أشكر مدربي ويم فيسيت على دعمه المستمر، فقد مررنا بفترات صعبة، لكننا أثبتنا أن النظام يعمل".

كما تلقت شفيونتيك عناقًا من الممثلة الأمريكية كورتني كوكس، نجمة مسلسلها المفضل "فريندز"، والتي كانت بين الحاضرين في المدرجات، لتضيف لمسة عاطفية على تتويجها الكبير.

إشادة بولندية رسمية

وفي رد فعل إيجابي يحمل كل معاني التقدير والعرفان، نشر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك صورة له وهو يتابع اللقاء ويأكل الفراولة والمكرونة، وهي الوجبة المفضلة لشفيونتيك في ويمبلدون.

وكتب الرئيس البولندي أندجي دودا عبر حسابه الرسمي: "إيغا، لقد كتبت اليوم صفحة مجيدة في تاريخ الرياضة البولندية، فخورون بك".

أنيسيموفا تنهار تحت الضغط

على الجانب الآخر، عانت الأمريكية أنيسيموفا من ضغط كبير طوال المباراة، وبدت تائهة أمام أسلوب شفيونتيك السريع والدقيق.

وصرحت عقب اللقاء: "لم أملك الطاقة الكافية اليوم. لكنني أؤمن بنفسي وسأواصل المحاولة للعودة أقوى".

وحققت شفيونتيك عدد كبير من الإنجازات والنجاحات خلال مشاركتها في نسخة 2025 من بطولة ويمبلدون للتنس.

وجاءت إنجازات شفيونتيك كالتالي:

أول لاعبة بولندية تحقق لقب بطولة ويمبلدون للتنس

أول لاعبة لم تخسر أي شوط في المباراة النهائية

أول لاعبة تحقق ألقاب بطولات جراند سلام على كل أنواع الملاعب منذ عام 2002

أول لاعبة تحقق 6 انتصارات في 6 نهائيات كبرى منذ عام 1992

وصلت إلى تحقيق 100 فوز في بطولات جراند سلام من أصل 120 مباراة فقط

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