تنسيق الجامعات 2025، إقبال ضعيف على اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية بحلوان

تنسيق الجامعات 2025.. انطلقت اختبارات القدرات 2025 بكلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، وتهيئتهم لأداء الاختبارات، في حين لم يقبل الطلاب على الاختبارات بالكلية في الأسبوع الأول.

اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

وأكدت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الإقبال على اختبارات القدرات بالكلية في الأسبوع الأول لم يكن كبيرا، لكن المتوقع أن تزيد أعداد الطلاب في الأسابيع القادمة.

وكانت وزارة التعليم العالي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات قد أعلنت عن بدء التسجيل لاختبارات القدرات 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارا من السبت 12 يوليو الماضي.

اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

مد التسجيل لاختبارات القدرات حتى 30 يوليو 2025

وأعلنت الوزارة مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات حتى الخميس الموافق 30 يوليو 2025، في الكليات التي تشترك اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول بها.

دليل اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية 2025

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية بحيث يقيس الاختبار قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات، كالتالي:

اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

الاختبار المهارى (المقابلة الشخصية): (من 100 درجة)

ينقسم الاختبار المهارى إلى التالي:

الغناء الحر والنطق الصحيح:

يغني أغنية أو نشيد من اختياره، ويقرأ جملة لغوية بشكل صحيح) بمجموع درجات 20 درجة.



الجانب اللحني:

أداء 4 نماذج لحنية بمجموع 50 درجة

اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان



الجانب الإيقاعي:

أداء 4 نماذج إيقاعية بمجموع 30 درجة

ويبلغ زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة الشخصية (15) دقيقة تقريبًا.

اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

شروط النجاح باختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

يشترط للنجاح في اختبار القدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

ضوابط عامة يجب الالتزام بها عند أداء اختبار قدرات تربية موسيقية

ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص صولفيج غربي. تُجرى الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن 16 م2 (4/4) وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربية لتجديد الهواء. يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب (لا يقل عن 2 متر) من أعضاء لجنة الاختبار. إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته. يراعى أن يكون اختيار تقليد النغمات بصوت المتقدم في إطار المنطقة الوسطى كطبقة صوتية مناسبة لأغلب الطلاب. في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقى (الغناء الحر والجانبين اللحني والإيقاعي). ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد للاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.

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