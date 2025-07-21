وكيل تربية موسيقية حلوان توضح الأخطاء الشائعة في اختبارات القدرات وتوجه مجموعة من النصائح للطلاب

تنسيق الجامعات 2025.. كشفت الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية التربية الموسيقية بـجامعة حلوان، أهم الأخطاء الشائعة في اختبارات القدرات بالكلية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن أسوأ ما يحدث في اختبارات القدرات بالكلية هي أن يكون الطالب قادم إلينا بتوصية، لافتة إلى أن هذا الأمر ممنوع تماما بالكلية، لأن التوصية ستضر بالطالب ولن تفيده.

وأكدت وكيل كلية التربية الموسيقية حلوان، أن الطالب في هذه الحالة إذا نجح في اختبارات القدرات والتحق بالكلية فسيظل يعاني لمدة خمس سنوات وربما لن يتخرج منها.

وأشارت إلى أن الكلية تساعد الطلاب المقبلين على اختبارات القدرات، من خلال تنظيم محاضرة تعريفية لهم قبل الاختبار، حول نظام الاختبار وبنوده، حتى لا يشعر الطالب بالاضطراب والتوتر عند دخول الاختبار.

نصائح وكيل كلية تربية موسيقية للطلاب قبل اختبارات القدرات

ووجهت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان مجموعة من النصائح للطلاب قبل أداء اختبارات القدرات.

وقالت إن أهم نصيحة هي ضرورة حضور المحاضرة التعريفية قبل الاختبار، لأنها ستساعدهم كثيرا في كسر رهبة الاختبار.

وتابعت، من أهم النصائح أيضا، ان الطالب إذا لم يجد في نفسه الاستعداد والموهبة للالتحاق بكلية التربية الموسيقية فعليه ألا يتقدم لأداء اختبارات القدرات.

وأشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب تتقدم لاختبارات القدرات خوفا من عدم الحصول على مجموع كبير في الثانوية العامة، ولكي يتمكنوا من حجز مكان بالكلية، لكن للأسف هؤلاء ليس لهم مكان بيننا، لأن الاختبارات حقيقية وتقيس بالفعل استعداد الطالب لنوعية الدراسة بالكلية.

وأوضحت أنه ليس شرطا أن يكون الطالب على استعداد تام لدراسة الموسيقى، ولكن الاستعداد المبدئي يفي بالغرض، لافتة إلى أن الكلية ستعمل على تنمية موهبته من خلال الدراسة.

وكشفت أن أكبر دليل على ذلك هو أن عدد الطلاب الذين أجروا اختبارات القدرات العام الماضي تجاوز 700 طالب، بينما من التحق منهم بالكلية 150 طالب فقط، وهذا بناء على احتياجات الكلية ومهارات الطلاب ونجاحهم في اختبارات القدرات.

شروط النجاح باختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

حدد المجلس الأعلى للجامعات شروط النجاح في اختبارات القدرات بـكلية التربية الموسيقية، من خلال دليل اختبارات القدرات 2025.

ووفقا لما جاء بالدلي يشترط للنجاح في اختبار القدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

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