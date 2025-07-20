تنسيق الجامعات 2025، وكيل تربية موسيقية حلون تكشف تفاصيل اختبارات القدرات بالكلية (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. كشفت الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل اختبارات القدرات 2025 بالكلية.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن اختبارات القدرات كلية التربية الموسيقية تقيس استعداد الطالب وليس مهاراته، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يكون الطالب المقبل على اختبارات القدرات قادر على العزف على البيانو أو أي آلة أخرى، وذلك حفاظاعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشارت وكيل كلية تربية موسيقية، إلى أن الاختبارات تقيس الاستعداد الموسيقي لدى الطالب، من خلال قياس الأذن الموسيقية لديه، وإذا ما كان لديه استعداد موسيقي وموهبة فطرية بالأساس.

ولفتت إلى أنه ليس مطلوبا من الطالب الذي يرغب في أداء اختبارات القدرات بالكلية، أن تكون لديه مهارة القدرة على العزف أو الغناء لكي تعطى الفرصة لاكبر عدد من الطلاب.

نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

وأوضحت الدكتورة رانيا مصطفى في تصريحاتها لـ فيتو، أن الاختبار ينقسم لأكثر من شق، الأول هو الشق اللحني، بحيث يغني الطالب بصوته أي أغنية معروفة بعد أن يكون قد تمرن عليها، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون صوته جميل، ولكن يكفي أن يؤدي الأغنية بالشكل الصحيح.

وأكملت أن الاختبار يقيس أيضا الاستعداد اللحني للطالب، بحيث يقوم الطالب بتجربة عزف نغمة على البيانو، ثم يتضاعف الأمر إلى نغمتين، وثلاث نغمات، ثم لحن بسيط.

وأكدت أن الاختبار يتدرج من السهولة إلى الصعوبة، ويقيس الجانب اللحني عند الطالب وهل هو مستمع جيد للنغمات، ولديه القدرة على تأديتها بالشكل الصحيح أم لا.

وأضافت أن اختبارات القدرات تقيس كذلك الجانب الإيقاعي لدى الطالب، وهو يشمل كل ما يخص الايقاع، بحيث يستمع الطالب إلى نقرات معينة، أو خبطات منتظمة، ويجب أن يستمع إليها بدقة شديدة ويقوم بتقليدها.

قواعد اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية2025

وحدد المجلس الاعلى للجامعات مجموعة من القواعد والضوابط الهامة، التي يجب على الطالب أن يأخذها في الحسبان، قبل أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية، وهي كالتالي:

ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص صولفيج غربي. تُجرى الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن 16 م2 (4/4) وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربية لتجديد الهواء. يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب (لا يقل عن 2 متر) من أعضاء لجنة الاختبار. إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته. يراعى أن يكون اختيار تقليد النغمات بصوت المتقدم في إطار المنطقة الوسطى كطبقة صوتية مناسبة لأغلب الطلاب. في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقى (الغناء الحر والجانبين اللحني والإيقاعي). ضرورة الالتزام بالنموذج المحدد للاختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات



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