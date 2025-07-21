هل يمكن إصدار بطاقات الائتمان بضمان أوعية ادخارية بالدولار في بنك مصر؟

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار بطاقات الائتمان بضمان أوعية إدخارية بالدولار.



وأوضح مسئولو بنك مصر أنه لا يمكن إصدار بطاقة ائتمانية بضمان أوعية ادخارية بعملة أجنبية، ولكن يتم إصدارها بضمان؛ سواء عينيا (شهادات - ودائع - مبلغ في حساب توفير) أو بضمان شخصي (الراتب)، وذلك بحد ائتماني محدد يتم استخدامه في عمليات المشتريات أو السحب النقدي.

كما يتم استخدامه في القيام بالتقسيط، سواء من خلال العروض المقدمة أو التجار المتعاقد معهم بنك مصر على التقسيط بدون فوائد، أو التقسيط بفائدة (بالنسبة للمعاملات التي تتم من خلال تجار غير متعاقدين أو بالنسبة لتقسيط معاملات السحب النقدي) من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 19888، وذلك في حدود الحد الائتماني للبطاقة.

وينفرد بنك مصر بتقديم باقة من البطاقات الائتمانية متعددة المزايا تناسب جميع المستويات والفئات من حيث الحد الائتماني وأطول فترة سداد تصل إلى 56 يوما، وإمكانية استخدام البطاقات داخل وخارج مصر، ومن خلال الانترنت مع مميزات التقسيط المتعددة بالبطاقات.

صندوق حساب مصر اليومي

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل صندوق حساب مصر اليومي.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن (حساب مصر اليومي) هو وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق اتباع سياسة المحافظة على أموال الصندوق بصورة سائلة بقدر الإمكان مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.

يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية سائلة قصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار واتفاقيات إعادة الشراء البنكية.

ومن جانب آخر، حدد بنك مصر للعملاء طريقة إثبات الدخل للحصول على خدمات فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

وأوضح بنك مصر نأ عملية إثبات الدخل لضمان الحصول على فيزا المشتريات، تشمل ما يلي:

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين)، على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة: على أن يكون تاريخ إحداها لعام سابق أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدها لعام سابق.

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