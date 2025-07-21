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رياضة

فليك يصدم راشفورد بشأن خلافة ليفاندوفسكي

فليك
فليك

كشفت تقارير صحفية أن هانز فليك، مدرب برشلونة، لا يخطط  للاعتماد على ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد القريب من التوقيع مع البارسا، في مركز المهاجم الصريح.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يدرك ماركوس راشفورد جيدًا أنه لا ينضم إلى برشلونة كلاعب أساسي، في ظل الاعتماد الكامل على رافينيا ولامين يامال في مركز الجناح، لكنه يعلم أيضًا أن جدول المباريات مزدحم، ويتطلب وجود بدائل قوية وقادرة على إحداث الفارق، وهنا تكمن أهمية دوره المرتقب".

وأضافت: "كما علمت الصحيفة أن الجهاز الفني لبرشلونة لا يرى في راشفورد بديلًا مباشرًا لروبرت ليفاندوفسكي في مركز رأس الحربة، بل يتوقع أن تقتصر مساهماته على الانطلاق من الجناح الأيسر والتوغل إلى العمق".

وتابعت: "يملك هانز فليك في مركز رأس الحربة كلًا من ليفاندوفسكي، وفيران توريس الذي قدّم أفضل مواسمه مع برشلونة، بالإضافة إلى داني أولمو، الذي استخدمه المدرب الألماني في هذا الدور بشكل متقطع خلال الموسم الماضي، ومن المرجح أن تزداد مشاركاته في هذا المركز خلال الأشهر المقبلة".

وقالت الصحيفة: "بناءً على ذلك، يرى فليك في راشفورد بديلًا مثاليًا، قادرًا على تغيير سيناريو المباريات خلال الشوط الثاني، شرط أن يبدأ من الجناح. ومع ذلك، يدرك الجهاز الفني أنه في حالات الطوارئ أو الإصابات، يمكن الاستعانة براشفورد كمهاجم صريح أيضا".

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برشلونة هانز فليك مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد رافينيا ليفاندوفسكي

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