أصوله إفريقية، رسالة "واتساب" تُفجّر صفقة انتقال ويليامز لـ برشلونة وتعيده إلى بيلباو

تصدر النجم الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، عناوين الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن كانت صفقة انتقاله إلى برشلونة شبه محسومة، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ بسبب رسالة عبر تطبيق "واتساب"، أدت إلى غضب عائلة اللاعب وقراره بالبقاء في بيلباو.

قصة حياة ملهمة.. من لاجئ إلى نجم إسباني



ينحدر نيكو ويليامز من أصول غانية، حيث وصل والداه فيليكس وماريا إلى إسبانيا كلاجئين عام 1994، بعد رحلة طويلة من أكرا إلى إقليم الباسك، وكانت والدته حينها حبلى بشقيقه الأكبر، إينياكي ويليامز، الذي لعب لاحقًا دور الأب في حياة نيكو بعد أن اضطر والدهما للسفر إلى لندن بحثًا عن عمل.

نشأ نيكو في بامبلونا، حيث وُلد في يوليو 2002، وعاش سنوات طفولته دون والده، الذي قضى أكثر من عقد في الخارج، مما دفع شقيقه إينياكي لتحمل مسؤولية تربيته. وقد قال نيكو في تصريحات سابقة: "أنا شاب أرتكب الكثير من الأخطاء، وإينياكي دائمًا يوجهني في كرة القدم والحياة."

مفاوضات برشلونة تنهار في اللحظات الأخيرة



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد وصلت مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز إلى مراحل متقدمة، عبر وكيل أعماله فيليكس تاينتا، الشخصية النافذة في إقليم الباسك والمقربة من عائلة ويليامز. وكان الاجتماع مع المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، قد شهد تقدمًا ملحوظًا.

لكن الأمور سرعان ما تعقّدت بعد أن بدأت طلبات الوكيل تتزايد تدريجيًا، ما أثار قلق مسؤولي برشلونة. وفي محاولة لتجاوز هذه العقبة، أرسل أحد مسؤولي النادي الكتالوني رسالة مباشرة إلى نيكو ويليامز عبر "واتساب"، قال فيها:

"تخلَّ عن تاينتا، وتعاون مع خورخي مينديز أو بيني زهافي."

الرسالة التي فجرت الصفقة



الرسالة اعتُبرت إهانة صريحة لوكيل اللاعب وتدخلًا غير مقبول في قرارات عائلة ويليامز، ما أثار استياءً شديدًا في محيط اللاعب. وعلى الفور، قرر نيكو إنهاء كل أشكال التفاوض مع برشلونة، وفضّل تجديد عقده معأتلتيك بيلباو بعد ساعات فقط من تلقي الرسالة.

قيمة الصفقة التي لم تتم



وكانت الصفقة المتوقعة ستكلف برشلونة مبلغًا قريبًا من القيمة السوقية للنجم الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول، خاصة مع اقتراب موعد الفحص الطبي المقرر في أحد مستشفيات برشلونة، إلا أن الرسالة غيرت كل شيء في لحظة.

نيكو ويليامز.. مشروع نجم واعد



بعد تألقه اللافت مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، بات نيكو ويليامز واحدًا من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، بفضل سرعته، ومهاراته، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي. وتجديده مع أتلتيك بيلباو يمنح النادي دفعة قوية للموسم المقبل، لكنه يفتح أيضًا الباب لتجدد الصراع على توقيعه في المواسم القادمة.

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