تأجيل مؤتمر تقديم راشفورد ببرشلونة لمدة 24 ساعة بسبب فليك

يستعد ماركوس راشفورد لإجراء فحوصات طبية في صفوف نادي برشلونة اليوم الإثنين بعد انضمامه قادما من مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيخضع راشفورد صباح الإثنين للفحوصات الطبية المعتادة في المدينة الرياضية خوان جامبر.

وعلى الرغم من أن الاتفاق بين برشلونة ومانشستر يونايتد، على إعارته لموسم واحد مع خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، أبرم بشكل نهائي، فإن تقديم راشفورد الرسمي سيتأجل ليوم إضافي.



تأجيل تقديم اللاعب حتى مساء الأربعاء

وكان من المقرر أن يقدم راشفورد، غدا الثلاثاء، إلا أن المدرب هانز فليك قرر إجراء حصتين تدريبيتين في اليوم ذاته، مما دفع النادي الكتالوني إلى تأجيل تقديم اللاعب حتى مساء الأربعاء.

ومن المنتظر أن يتدرب راشفورد صباح الأربعاء للمرة الثالثة مع زملائه الجدد في برشلونة، قبل أن يتوجه مساءً إلى مكاتب ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً، سيوقع المهاجم الإنجليزي على عقده الجديد مع برشلونة، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا، ثم سيدلي بتصريحات لوسائل الإعلام التابعة للبارسا.

وبعد ساعة واحدة، وعلى غرار ما حدث بعد تجديد عقد لامين يامال، سيعقد راشفورد، مؤتمرًا صحفيًا مع عدد من وسائل الإعلام في متجر برشلونة بملعب سبوتيفاي كامب نو.

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