الاتحاد السعودي يحاول إقناع الهلال بالعدول عن قرار الانسحاب من السوبر

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إقناع مسئولي نادي الهلال بالتراجع عن قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر.

إنزاجي يرفض مشاركة الهلال في السوبر السعودي

وأبلغ نادي الهلال اتحاد الكرة السعودي باعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة التي تقام منتصف الشهر المُقبل في هونج كونج بناء على قرار من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي الذي يرى أن فريقه يعاني من الإرهاق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن هناك محاولات تُبذل من أجل إقناع الهلال بالعدول عن قراره، لاسيما في ظل أهمية وجود أكثر من فريق كبير بهذه المسابقة لأسباب فنية وتسويقية.

ارتباك بشأن العقوبات المستحقة على الهلال بسبب الاعتذار عن السوبر

وكشفت الصحيفة عن وجود حالة من الارتباك فيما يخص العقوبات المنتظرة على الهلال نتيجة الانسحاب، إذ أنها الحالة الأولى من نوعها، وأن انسحاب أي فريق بحسب اللوائح، بعد إعلان جدول مسابقة، يستوجب إحالة الأمر للجنة الانضباط والأخلاق، للنظر فيه واتخاذ ما يلزم من قرارات.

لكن، وبحسب نفس المصدر فإن حالة الهلال تحمل استثناءً يتمثل في القوة القاهرة التي تحول دون مشاركة فريق ما في البطولة بعد إعلان جدول مبارياتها.

وأوضحت الصحيفة أن انسحاب الهلال قد يؤهل منافسه في مباراة نصف النهائي، فريق القادسية، للدور النهائي مباشرة لينتظر الفائز من النصر والاتحاد.

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