كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر السعودي

السوبر السعودي، يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية بطولة كأس السوبر السعودي 2025 والذي من المقرر أن يتم إقامته في هونج كونج لأول مرة خارج المملكة، في الفترة من 19 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2025.

ومن المقرر أن يتم إقامة كأس السوبر السعودي 2025 لأول مرة خارج أرض المملكة العربية السعودية ويلعب الكأس بنظام 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكأس ووصيف كلا منهما، وتقام البطولة في مدينة هونج كونج في الصين.



ويشارك في بطولة الكأس السعودي أربع فرق وهم بطل الدوري وبطل الكأس ووصيف كل منهما، ونظرا لأن نادي الاتحاد هو بطل دوري روشن وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد أتيح له اختيار نادي آخر للاشتراك في المسابقة، ووقع الاختيار على نادي النصر ثالث أندية الدوري السعودي، وذلك بجوار نادي الهلال السعودي وصيف الدوري، ونادي القادسية وصيف الكأس.

مواعيد مباريات السوبر السعودي

ومن المقرر أن تكون مباريات نصف النهائي على النحو التالي:

في يوم 16 أغسطس يلتقي فريق الاتحاد والنصر.

وفي يوم 20 أغسطس يلتقي فريق الهلال والقادسية.

ويتم تحديد مباراة النهائي في الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس.

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