بعد قليل، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تعقد وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى كلية الشرطة لعام الدراسى 2025/2026.

قواعد قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025/2026

ويشارك فى حضور المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مدير كلية الشرطة وكبير معلمى الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية وسط حضور إعلامى.

من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.