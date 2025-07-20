نجوم سيناء يواجه كهرباء الإسماعيلية وديا استعدادا للقسم الثاني

يلتقي اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء فريق مركز شباب النجوم بسيناء أحد فرق دوري القسم الثاني "ب" مع فريق كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز بقيادة رضا شحاتة المدير الفني على ملعب ستاد الدفاع الجوي الفرعي، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لبدء الموسم الرياضي الجديد.



تأتي هذه المباراة هى الأولى لفريق نجوم سيناء ضمن المعسكر التدريبي بالقاهرة، بينما خاض فريق كهرباء الإسماعيلية مبارتين وديتين الأولى أمام فريق الشمس والتي إنتهت بفوز الكهرباء بهدفين نظيفين، والثانية أمام فريق النصر القاهري والتي انتهت بفوز الكهرباء بهدف نظيف.



ويتكون الجهاز الفني لفريق نجوم سيناء من سيد رياض مديرًا فنيًا، ميدو السيد مدربًا عامًا، طه محمد مدربًا، محمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمد الفيومي مديرًا للتعاقدات، حسين الريقي مديرًا إداريًا، مجدي عيد إداريًا، نبيل الصادق طبيب الفريق.



يُذكر أن القرعة قد أوقعت فريق النجوم في المجموعة الثانية "ب" بالدوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي في أولى الجولات مع فريق رع على ملعب الأخير بالقاهرة.

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