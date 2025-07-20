الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي مدينة دير البلح بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الأحد، بشن جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلي 104 أشخاص، بينهم 78 من طالبي المساعدات.


صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة صباح أمس السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.
 

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

 

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة دير البلح الأونروا صحة غزة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: أطفال غزة يعانون من الهزال وتجويع المدنيين جريمة حرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 104 أشخاص

الهجرة العالمية: 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر النزوح والمناطق العسكرية

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال شرقي جباليا

الأكثر قراءة

خريطة عمل لجان الحصر في تعديلات قانون الإيجار القديم

كل ما تريد معرفته عن الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة

"مستاهلش كل ده"، التفاصيل الكاملة لتصالح هدير عبد الرازق مع زوجها بعد فيديو السحل

من أرض العزة إلى ميت عقبة، الزمالك يعلن رسميا ضم الفلسطيني آدم كايد (فيديو)

إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق بضمان محل إقامته

رسالة غامضة من حامد حمدان بعد فشل صفقة انتقاله إلى الزمالك

مشاهد من أداء صلاة الجنازة على "الأمير النائم" في السعودية

حريق داخل مطبخ مطعم شهير بحدائق القبة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع الإفرازات الناقضة للوضوء عند السيدات؟ أمينة الفتوى توضح الخلاف الفقهي

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، دعاء الآباء لنجاح الأبناء في الامتحانات

متى يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads