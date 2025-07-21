طريقة عمل الحجازية في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الحجازية، الحجازية من الحلوى الشرقية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون خاصة أن نكهتها مميزة ولا تقاوم.

وطريقة عمل الحجازية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الحجازية.

مكونات عمل الحجازية:-

للعجينة

3 أكواب دقيق سميد

2 كوب دقيق أبيض

نصف كوب سكر

نصف كوب سمنة أو زبدة مذابة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن حوالي كوب إلى كوب وربع

للحشو

1 كوب دقيق سميد

نصف كوب جوز هند اختياري

نصف كوب مكسرات مفرومة بندق أو فول سوداني أو سوداني محمص

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

3 ملاعق كبيرة سمنة مذابة

طريقة عمل الحجازية:-

في وعاء، اخلطي السميد مع السكر، والقرفة، والمكسرات، وجوز الهند.

أضيفي السمنة وقلبي جيدا حتى تتشرب كل المكونات السمنة وتصبح الحشوة مفروكة.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق الأبيض مع دقيق السميد، والسكر، والخميرة، والبيكنج بودر، والملح.

أضيفي السمنة وافركى الخليط جيدا حتى يتشرب السمنة.

أضيفي الماء تدريجيا وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.

غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة ساعة تقريبا في مكان دافئ.

قسمي العجينة إلى قسمين متساويين.

افردي الجزء الأول في صينية مدهونة بالسمن، بحيث تغطي القاعدة جيدا.

افردي الحشوة فوق الطبقة الأولى من العجين بالتساوي.

افردي الجزء الثاني من العجينة وضعيه فوق الحشوة مع الضغط الخفيف لتتماسك الطبقات.

قطعي العجين إلى مربعات أو معينات باستخدام سكين حاد.

ادهني الوجه بقليل من السمن أو الزيت.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30–40 دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف ويأخذ الوجه لون ذهبي.

يمكن تشغيل الشواية في آخر دقيقتين لتحمير الوجه إذا لزم الأمر.

أخرجي الحجازية من الفرن واتركيها تبرد قليلا، ثم قدميها مع الشاي أو القهوة.

طريقة عمل الحجازية

ولعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد خشن

1 كوب لبن زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب سمن أو زبدة مذابة

½ كوب جوز هند مبشور (اختياري)

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

لوز أو فستق للتزيين (اختياري)

للشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، اخلطي السكر مع الماء.

اتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 8–10 دقائق على نار متوسطة حتى يتكاثف قليلا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تماما.

في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، البيكينج بودر، جوز الهند، والملح.

أضيفي السمن المذاب وقلبي جيدا حتى تتشرب كل حبة سميد السمن.

أضيفي الزبادي والفانيليا وامزجي حتى تتكون عجينة لينة متماسكة.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت وافرديها بالتساوي.

قطعي الوجه مربعات أو معينات وضعي حبة لوز أو فستق في كل قطعة.

أدخليها فرن مسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي.

فور خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها تمتص الشربات جيدا لمدة 15–20 دقيقة، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

لا تخلطي البسبوسة كثيرا بعد إضافة الزبادي حتى لا تصبح قاسية.

يمكن استبدال الزبادي بالحليب مع ملعقة خل لتحصلي على قوام مشابه.

يفضل ترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل إدخالها الفرن.

البسبوسة وصفة محببة للجميع وسهلة التحضير، ويمكنك تنويع نكهاتها بإضافة القشطة أو الشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة.

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