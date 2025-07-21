موسيالا يتحدث عن مولر: تعلمت منه الكثير واستفدت من نصائحه

أكد جمال موسيالا أنه تعلم الكثير خلال مزاملته لتوماس مولر، ومشيرًا إلى أنه استمتع كثيرًا باللعب معه في بايرن ميونخ.

وحل موسيالا ضيفًا على صحيفة ذا أتليتيك حيث قال عن مولر: تعلمت منه الكثير، ونصائحه الصغيرة، واستمتعت كثيرًا باللعب معه.

اللعب ضد روديجر ليس ممتعا

ثم تحدث بعد ذلك عن مواجهة زميله بالمنتخب أنطونيو روديجر: لعبنا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، كان الأمر صعبًا للغاية، أعرفه منذ سنوات، لكن اللعب ضده ليس ممتعًا على الإطلاق.

إصابة موسيالا في مونديال الأندية، فيتو

موسيالا يتعرض لإصابة قوية

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانًا رسميًّا، لإعلان آخر تطورات الحالة الصحية لنجمه جمال موسيالا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية إثر تدخل من جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي انتهت بخسارة بايرن 2-0 في ربع نهائي البطولة.

جمال موسيالا يجري جراحة ناجحة

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء النادي أن اللاعب أصيب بكسر في عظمة الشظية نتيجة خلع في مفصل الكاحل.

وقال النادي في بيانه عبر حساباته الرسمية: "خضع جمال موسيالا لعملية جراحية ناجحة بعد عودته من كأس العالم للأندية، وسيبدأ جلسات التأهيل الأولية غدًا".

وأضاف البيان: "نتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك يا جمال!".

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