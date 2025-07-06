إصابة مروعة، بايرن ميونخ يصدر بيانا حول حالة جمال موسيالا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن حجم إصابة نجمه جمال موسيالا، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

بيان بايرن ميونخ بشأن إصابة موسيالا



وجاء بيان بارين ميونيخ عن إصابة موسيالا على النحو التالي:

تعرض جمال موسيالا لإصابة خطيرة خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الولايات المتحدة الأمريكية، واضطر لاستبداله بين الشوطين.

وكشفت فحوصات أطباء بطل ألمانيا أن المهاجم يعاني من كسر في عظمة الشظية نتيجة خلع في الكاحل وسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من أورلاندو إلى ميونيخ صباح الأحد، وسيخضع لعملية جراحية قريبًا.

قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "هذه الإصابة الخطيرة والغياب الطويل صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعًا.. إنها ضربة موجعة لبايرن ميونخ. الجميع يعلم مدى أهمية جمال في لعبتنا ودوره المحوري في فريقنا.

علاوة على ذلك، فإن التأثير الإنساني عليه مرير للغاية؛ جميعنا نشعر به: جمال تعافى للتو من إصابة وسيغيب الآن لفترة طويلة أخرى. سنقدم له كل ما يحتاجه. سندعمه بكل قوة ونكون بجانبه، ونتطلع بالفعل إلى عودته إلى الملاعب."

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