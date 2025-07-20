أتلتيكو مدريد يزاحم بايرن ميونخ على صفقة نجم تشيلسي

دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في منافسة مع بايرن ميونخ الألماني، للفوز بخدمات نجم تشيلسي ريناتو فيجا، خلال ميركاتو هذا الصيف.

فرص أتلتيكو مدريد كبيرة لضم ريناتو فيجا

ووفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، دخل أتلتيكو مدريد بقوة أيضًا في السباق على التعاقد مع المدافع المميز بل إن فرصه تبدو كبيرة في حسم الصفقة.

وتواصل الرويجبلانكوس بالفعل مع إدارة تشيلسي ومحيط اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، كما أبدى فيجا نفسه اهتمامًا بالانتقال إلى عملاق الدوري الإسباني.

ويبدو أن البلوز يطالبون بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو مقابل اللاعب البرتغالي.

بايرن ميونخ مهتم بضم فيجا ومالو جوستو من تشيلسي

ووفقًا لصحيفة بيلد، يراقب بايرن ميونخ اللاعب فيجا أيضًا، لكنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة بعد.

إلى جانب فيجا، يظهر زميله في دفاع تشيلسي مالو جوستو على رادار البطل الألماني، كل منهما يعتبر شابا وقادرا على التطور ولديهما خبرة دولية، وهي صفات تتناسب تمامًا مع متطلبات بايرن ميونخ

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