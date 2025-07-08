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رياضة

جمال موسيالا يجري جراحة ناجحة بعد إصابته المروعة

جمال موسيالا، فيتو
جمال موسيالا، فيتو

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانًا رسميًّا، لإعلان آخر تطورات الحالة الصحية لنجمه جمال موسيالا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية إثر تدخل من جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي انتهت بخسارة بايرن 2-0 في ربع نهائي البطولة.

 

جمال موسيالا يجري جراحة ناجحة 

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء النادي أن اللاعب أصيب بكسر في عظمة الشظية نتيجة خلع في مفصل الكاحل.

وقال النادي في بيانه عبر حساباته الرسمية: "خضع جمال موسيالا لعملية جراحية ناجحة بعد عودته من كأس العالم للأندية، وسيبدأ جلسات التأهيل الأولية غدًا".

وأضاف البيان: "نتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك يا جمال!".

 

بايرن ميونخ يودع مونديال الأندية من ربع النهائي 

يُذكر أن بايرن ميونخ ودع بطولة كأس العالم للأندية من ربع النهائي، بعد خسارته أمام باريس، الذي سيواجه ريال مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

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