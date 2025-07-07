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رياضة

موعد سفر بعثة منتخب الشباب إلى تشيلي للمشاركة في كأس العالم

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

حدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، التي تقام هناك خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد سفر منتخب الشباب إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه يوم 20 سبتمبر موعدا للسفر إلى تشيلي للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.. وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

 

 

 

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