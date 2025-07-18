أسامة نبيه يشيد بمكاسب تجربة منتخب الشباب أمام الكويت الأوليمبي

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب الشباب لكرة القدم تحت ٢٠ سنة بالتجربة الودية الأولى التى فاز فيها احفاد الفراعنة على منتخب الكويت الأوليمبي بنتيجة ٢ - ٣ أمس، ضمن تجهيزات الفراعنة لمونديال الشباب فى تشيلي، بينما يستعد الكويت الأوليمبي لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية للكبار.

الأمور تسير نحو الأفضل

وقال أسامة نبيه: إن تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط والاطمئنان على العناصر الأساسية وتنفيذ بعض الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجاري، وتابع نبيه أن الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوي يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال القادم.

ويضيف أسامة نبيه إنه توجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعي فى كرة القدم وأنه وكل افراد جهازه المعاون يعملون على تصحيحها.

منتخب مصر للشباب، فيتو

مزيج من المحليين والمحترفين

وأكد أسامة نبيه أنه يتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسي لمنتخب الشباب تحت 20 سنة الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين.

وطالب اسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز والجدية فى مرحلة التحديات مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال.

مران صباحي لمنتخب الشباب

ومن جانبه قال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب إن اللاعبين تدربوا صباح اليوم الجمعة بلا راحة استعدادا للقاء الودي الثاني مع منتخب الكويت الأوليمبي المقرر لها بعد غد الأحد خلال معسكر المنتخب المفتوح فى مشروع المنتخبات الوطنية.

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

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