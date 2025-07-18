الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة نبيه يشيد بمكاسب تجربة منتخب الشباب أمام الكويت الأوليمبي

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب الشباب لكرة القدم تحت ٢٠ سنة بالتجربة الودية الأولى التى فاز فيها احفاد الفراعنة على منتخب الكويت الأوليمبي بنتيجة ٢ - ٣ أمس، ضمن تجهيزات الفراعنة لمونديال الشباب فى تشيلي، بينما يستعد الكويت الأوليمبي لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية للكبار.

الأمور تسير نحو الأفضل

وقال أسامة نبيه: إن تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط والاطمئنان على العناصر الأساسية وتنفيذ بعض الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجاري، وتابع نبيه أن الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوي يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال القادم.

ويضيف أسامة نبيه إنه توجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعي فى كرة القدم وأنه وكل افراد جهازه المعاون يعملون على تصحيحها.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

مزيج من المحليين والمحترفين

وأكد أسامة نبيه أنه يتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسي لمنتخب الشباب تحت 20 سنة الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين.

وطالب اسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز والجدية فى مرحلة التحديات مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال.

مران صباحي لمنتخب الشباب

 

ومن جانبه قال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب إن اللاعبين تدربوا صباح اليوم الجمعة بلا راحة استعدادا للقاء الودي الثاني مع منتخب الكويت الأوليمبي المقرر لها بعد غد الأحد خلال معسكر المنتخب المفتوح فى مشروع المنتخبات الوطنية.  

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩أكتوبر القادمين..ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة نبيه منتخب الشباب منتخب الكويت الأوليمبي مونديال الشباب منتخب الشباب تحت 20 سنة تشيلي نيوزيلندا اليابان

مواد متعلقة

خوسيه ريبيرو ومحمد يوسف يتابعان مباراة منتخب الشباب أمام الكويت

منتخب الشباب يواجه نظيره الكويتي الأولمبي اليوم بمشروع الهدف

أسامة نبيه يختبر 39 لاعبا في ودية منتخب الشباب أمام الكويت

اتحاد الكرة يصدم أسامة نبيه، وديات منتخب الشباب في مهب الريح

الأكثر قراءة

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراتي معسكر تونس

"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي بنهاية تعاملات الأسبوع

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

بعد موافقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن تنسيق نظام البكالوريا الجديد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة لتيسير الأمور وقضاء الحاجات

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المادية والصحية

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية