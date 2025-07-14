اتحاد الكرة يستحدث لجنة جديدة مختصة بشئون اللاعبين المحترفين بالخارج

اتحاد الكرة، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية محمد أبو حسين وطارق أبو العينين ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وأحمد إيهاب ووسيم أحمد وهشام عطا وأحمد شعلان ومحمد شعبان.

مهام لجنة شئون المحترفين

وحدد القرار بتشكيل اللجنة الجديد مهامها على النحو الآتي:

إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية.

المتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم.

التواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية.

التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتمادا على اللاعبين المميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.