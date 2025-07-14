الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يستحدث لجنة جديدة مختصة بشئون اللاعبين المحترفين بالخارج

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

اتحاد الكرة، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية محمد أبو حسين وطارق أبو العينين ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وأحمد إيهاب ووسيم أحمد وهشام عطا وأحمد شعلان ومحمد شعبان. 

مهام لجنة شئون المحترفين

وحدد القرار بتشكيل اللجنة الجديد مهامها على النحو الآتي:

إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية.

المتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم. 

التواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية. 

التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتمادا على اللاعبين المميزين.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة اللاعبين المحترفين علاء نبيل عصام سراج الدين

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية

اتحاد الكرة يعلن مصروفات دورات الرخص التدريبية في موسم 2025/2026

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز

دوري المحترفين، اتحاد الكرة يكشف عن مباريات الجولتين الأولى والثانية

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

تمهيدا لإعادة تشغيله غدا، كامل الوزير يتلقى تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمى

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يعلن رسميًا ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 سنوات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

محمود الهواري: حماية الأسرة تبدأ بالوعي ومعرفة الحقائق ومواجهة الزيف

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية