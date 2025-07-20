الأحد 20 يوليو 2025
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وفاة الدكتور هاني جوهر عميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة

د. هاني جوهر
د. هاني جوهر

نعى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الدكتور هاني جوهر، عميد كلية الطب البيطري الأسبق، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والرئيس السابق لنادي أعضاء هيئة التدريس، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ومهنية متميزة، قدّم خلالها الكثير في خدمة الجامعة، والارتقاء بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وكلية الطب البيطري، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور هاني جوهر

ويُعد الدكتور هاني جوهر من القامات الأكاديمية البارزة في مجال الطب البيطري، وقد ترك أثرًا ملموسًا في تطوير العملية التعليمية، وإرساء نظم الجودة والاعتماد بكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة.

كان قد تم اختيار الدكتور هاني جوهر رئيسا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، عام 2025، في فترة رئاسة الدكتور جابر جاد نصار للجامعة.

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جامعة القاهرة كلية الطب البيطري الدكتور هاني جوهر نادي أعضاء هيئة التدريس

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