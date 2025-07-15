جامعة دمنهور تستضيف معرضًا للكتاب على هامش ملتقى للفنون غدا

تنظم جامعة دمنهور بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، غدا الأربعاء، معرضا للكتب في مجالات متعددة منها الأدب "الشعر والرواية" والنقد الأدبي، وأدب الرحلات الفلسفة وعلم الاجتماع، والتاريخ والجغرافيا والفنون بأنواعها " مسرح وموسيقى وباليه ورسم"، ومجالات السياسة وقضايا المجتمع، فضلا عن الموسوعات المتنوعة، بنسبة خصم ٥٠٪ على جميع المعروضات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة برعاية الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس، وجامعة دمنهور برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وعلى هامش فعاليات الدورة الرابعة لملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، والمقام علي مسرح دار أوبرا دمنهور في الفترة من 12 إلى 17 يوليو.









ومن جانبها، أعلنت إدارة ملتقى حور للفنون عن إقامة معرض للكتاب على مدار "يومين"، اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 16 يوليو، ويستمر حتى الخميس الموافق 17 يوليو آخر أيام المهرجان.





و صرح محمد الشعيرة، مدير المهرجان، أن إقامة معرضا للكتاب على هامش فعاليات الملتقى، يأتي انطلاقا من إيمان جامعة دمنهور بأن الثقافة والفن عنصران يكملان بعضهم البعض، وحرصا من جامعة دمنهور على تعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الإبداع الأدبي والفني، وتسليط الضوء على الإصدارات الأدبية الحديثة.

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