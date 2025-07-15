رئيس جامعة دمنهور يشهد العرض المسرحي "أبنائي" ضمن ملتقى حور للفنون (صور)

شارك الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، مساء أمس الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، أبنائه الطلاب حضور فعاليات ثالث أيام ملتقى حور للفنون في دورته الرابعة، المقام بدار أوبرا دمنهور، حيث شهد ترابيس العرض المسرحي "أبنائي"، الذي يقدمه طلاب كلية الآداب، بإشراف الدكتورة سماح الصاوي، قائم بعمل عميد الكلية.



فعاليات اليوم الثالث بملتقى حور للفنون بجامع دمنهور، فيتو

فعاليات اليوم الثالث بملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو

من جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور، حرصه على حضور العروض الفنية المتنوعة، في إطار التواصل المباشر مع الطلاب وتعزيز روح المشاركة والانتماء لديهم، وتشجيعهم على الإبداع وتقديم أفضل ما لديهم، مشيدا بمواهب الطلاب المشاركين، مؤكدًا أهمية تلك الفعاليات في تعزيز روح الانتماء والولاء للجامعة والعمل الجماعي والتعاون بين الطلاب.

تدور أحداث العرض المسرحي "أبنائي"، حول عائلة مات فيها الأب وترك لأبنائه وصية لتوزيع الميراث بينهم بشروط، وتتصاعد أحداث المسرحية في شكل درامي اجتماعي يوضح أن الشخص يمكن أن يفعل أي شيء حتى لو ضد مبادئه من أجل المال، ليصل إلى النزاع والصراع بين الإخوة.

فعاليات اليوم الثالث لملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو

فعاليات اليوم الثالث لملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو

بينما قدم طلاب كلية الهندسة بإشراف الدكتور محمد خيرت، عميد الكلية، عرضًا مسرحيًّا بعنوان "شك مشروع" ضمن ملتقى حور للفنون، الذي تدور أحداثه حول اتهام شاب مراهق في قضية، مع تقديم الادعاء العام أدلة قوية وشهادات شهود عيان تبدو قاطعة، ليظهر معظم المحلفين اقتناعهم السريع بأن المتهم مذنب، ويقررون التصويت لتحديد مصيره، فتكون نتيجة التصويت 6 من أصل 7 لصالح الإدانة. إلا واحدا ضد الإجماع، مشككًا في الأدلة ومطالبا بمناقشة القضية قبل اتخاذ قرار نهائي، ويعكس الموضوع الصراعات النفسية، الفكرية، والاجتماعية بين الشخصيات.

وقد أبدع طلاب كورال كلية الآداب في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية والميدلي والإنشاد الديني، وشهد ثالث أيام الملتقى لوحة فنية رائعة أبرزت تكاملًا بين الفنون المختلفة، أظهر الطلاب خلالها مواهبهم في الأداء الغنائي والتمثيلي، وتميزوا بأداء الأدوار باحترافية عالية وتناغم ارتقى بالمشهد الفني، وساهم في إيصال الرسالة الفنية للجمهور بشكل فعّال.

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