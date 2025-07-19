الكشف علي 300 شخص خلال قافلة طبية بقرية تروجى بالبحيرة

نظّمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، قافلة طبية شاملة بقرية تروجى التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية صقر.

فحص 174 حالة تخصص الباطنة

وشملت القافلة بالبحيرة، توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات، حيث تم فحص 174 حالة تخصص الباطنة، و81 حالة في الرمد، و52 حالة في الأسنان، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية لـ 33 حالة.

لجنة طبية مختصة بإعداد التقارير اللازمة

كما تضمنت القافلة عيادة متخصصة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة طبية مختصة بإعداد التقارير اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة، وتأتي هذه القوافل ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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