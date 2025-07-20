شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للإسكواش 2025، والتي تستضيفها مصر بنادي بلاك بول الرياضي بالقاهرة، بحضور قيادات الاتحاين المصري والدولي وممثلي الأندية وعدد من اللاعبين الدوليين.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر، أن استضافة مصر لهذه البطولة الدولية المهمة، تؤكد على المكانة العالمية التي باتت تحظى بها في تنظيم كبريات الفعاليات الرياضية، لافتًا إلى أن لعبة الإسكواش تمثل أحد أبرز عناصر التفوق المصري على الساحة العالمية، بفضل الأبطال المميزين والدعم المستمر من الدولة.

وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش بنادي بلاك بول

وعقب المؤتمر، شهد الدكتور أشرف صبحي انطلاق فعاليات البطولة بمنافساتها الفردية، وسط حضور جماهيري، حيث يتنافس 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم، على رأسهم المصريان أمينة عرفي ومحمد زكريا، اللذان يتصدران تصنيف البطولة في منافسات الفردي.

وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش بنادي بلاك بول

ويشارك في البطولة من الجانب المصري، في فئة الناشئات كل من أمينة عرفي، نادين الحمامي، ماليكا تيمور، جنى جلال، سهيلة حازم، ورقية سالم.، وفي فئة الناشئين يشارك كلا من محمد زكريا، مروان عسل، إياد داوود، أدم حول، سيف الدين رفاعي، وأدهم رشدي.

وتُقام منافسات الفردي في الفترة من 21 حتى 26 يوليو، بينما تقام منافسات الفرق خلال الفترة من 27 يوليو حتى الأول من أغسطس، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس تطور مستوى الناشئين عالميًا.



أشرف صبحي يشهد غدا مؤتمر ماراثون العلمين ومشروع "30 يوم تحدي"

فيما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا الإثنين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي"، والإعلان عن ماراثون العلمين.

ويُعد مشروع "30 يوم تحدي" من المبادرات الرياضية المهمة التي تنفذها الوزارة لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب، على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تحديات رياضية يومية ومتنوعة تمتد على مدار 30 يومًا.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر أيضًا الكشف عن تفاصيل ماراثون العلمين، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية الترفيهية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويستهدف جذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية في واحدة من أبرز المدن الجديدة ذات الطابع السياحي والاستثماري.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز الرياضة المجتمعية، وتحفيز المواطنين على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية داخل مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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