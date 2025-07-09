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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكشف كواليس تدخله في أزمة مباراة القمة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة كواليس تدخله في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في 11 مارس الماضي. 

كواليس تدخل الوزير في أزمة مباراة القمة

وقال الوزير في تصريحات إعلامية: “رابطة الأندية المحترفة التي تم تشكيلها مؤخرًا تقوم بدور كبير في تنظيم دوري قوي ومنافس، وهي مسؤولة عن إدارة المسابقة بالشكل الأمثل”.

وأضاف: "تواصلت مع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، بعد تصاعد أزمة الحكم، وسألت مدرب الفريق عن سبب عدم الاستعانة بحكم مصري، لكنه أكد رغبتهم في وجود حكم أجنبي".

وأوضح الوزير:"اتصلت بالمهندس هاني أبو ريدة يوم المباراة لحل الأزمة، كما تواصلت مع وزير الرياضة السعودي الذي استجاب على الفور، وأرسل طاقم حكام سعودي لإدارة اللقاء".

وأشار إلى أنه طالب خالد مرتجي بالتنسيق مع رئيس نادي الزمالك للتفاهم بشأن تأجيل المباراة لحين وصول طاقم التحكيم السعودي، مؤكدا أن الوزارة لم تطلب منها التدخل من أي طرف، لكنها تحركت حفاظا على استقرار البطولة.

وتابع الوزير: “أزمة مباراة القمة وتداعياتها وصلت إلى المحكمة الرياضية الدولية، وكان لا بد من تدخل واضح، وأنا أدير الأمور كدولة، لا كشخص”.

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وزير الشباب والرياضة الزمالك الأهلي أشرف صبحي رابطة الأندية المحترفة

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