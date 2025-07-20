بعد رحيله عن الفريق، بطولة وحيدة لـ مهاب ياسر مع الزمالك

رحل مهاب ياسر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2025-2026.

في السطور التالية نعرض بطولات مهاب ياسر مع الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

بطولات مهاب ياسر مع الزمالك

ولم يحقق مهاب ياسر سوى بطولة وحيدة مع الزمالك وهي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم يكن اللاعب في قائمة الأبيض بكأس السوبر الإفريقي أو كأس مصر.

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك

وحصل اللاعب على استغناء موجه من الزمالك لـ حرس الحدود من للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر في نادي الزمالك أن مهاب ياسر تنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض نظير الرحيل إلى حرس الحدود.

وواصل: “تم وضع بند في عقد انتقال مهاب ياسر إلى حرس الحدود بأحقية الزمالك في الحصول على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل”.

الزمالك ينهي الرتوش الأخيرة في صفقة مدافع زد

وأنهى مسئولو نادي الزمالك، الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال محمد إسماعيل مدافع فريق زد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدعيم خط الدفاع في صفوف القلعة البيضاء.

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