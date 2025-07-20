الأحد 20 يوليو 2025
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رياضة

انفراجة في ملف انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي وأحمد ربيع للزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

شهد ملف انتقال مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف البنك الأهلي انفراجة كبيرة بعد أن وافق النادي على شروط اللاعب.

وعلمت فيتو أن البنك الأهلي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مصطفى شلبي بعد ما كان هناك اختلاف على قيمة الراتب السنوي.

ويعقد مصطفى شلبي جلسة حاسمة اليوم مع البنك الأهلي لتوقيع العقود وإتمام الاتفاق.

ومن جهته، اقترب الزمالك من إنهاء صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي بشكل رسمي، حيث كانت متوقفة على اتفاق مصطفى شلبي مع البنك.

منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 24 ساعة 

من ناحيته قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتنسيق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية، على أن يعود اللاعبون لمواصلة المعسكر مساء الغد.

وكان الفريق اكتفى بخوض تدريبات قوية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة صباح اليوم قبل الحصول على راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

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