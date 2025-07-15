التفاصيل الكاملة لأغاني ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" (فيديو)

أزاح النجم تامر حسني الستار عن أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان “لينا معاد”، حيث يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة يقدمها تامر لجمهوره خلال صيف 2025.

ألبوم لينا معاد

ألبوم تامر حسني الجديد تعاون خلاله مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان قد طرح منه في وقت سابق أغنيتين هما “حبيبى تقلان” و"ملكة جمال الكون"، ليطرح اليوم باقي الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير والمنصات الرقمية المختلفة.

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

أغنية الاحتياج وحش

كلمات.. محمد القاياتي

ألحان.. بلال سرور

توزيع.. علي فتح الله

أغنية الأنوثة الطاغية

كلمات وألحان.. تامر حسني

توزيع.. وسام محمد

أغنية هيموت ويرجع

كلمات.. عمر عبده وإيهاب عبد العظيم

ألحان.. عمرو الشاذلي وسامر أبو طالب

توزيع.. محمد ياسر

أغنية لينا معاد

كلمات.. تامر حسني وشريف مكاوي

ألحان وتوزيع.. شريف مكاوي

أغنية الذوق العالي ديو مع محمد منير

كلمات.. تامر حسين

ألحان.. الراحل محمد رحيم

توزيع.. أحمد طارق يحيى

أغنية مستني ايه

كلمات.. عليم

ألحان.. سام محمد

توزيع.. أحمد عبد السلام

أغنية واحشني يابن اللذينه

كلمات وألحان.. تامر حسني

توزيع.. النابلسي

أغنية حبك لو غلطة

كلمات وألحان.. تامر حسني

توزيع.. شريف مكاوي

أغنية يا حب

كلمات.. ملاك عادل

ألحان.. محمد يحيى

توزيع.. أحمد عبد السلام

أغنية يالا يا كداب

كلمات.. تامر حسني وعمر عبده

ألحان.. عمرو الشاذلي

توزيع.. محمد ياسر

أغنية حفلة تخرج من حياتي

كلمات.. ملاك عادل

ألحان.. مدين

توزيع.. توما

أغنية هو ده بقى ديو مع كريم أسامة والوايلي

كلمات.. كريم أسامة

توزيع.. الوايلي

أغنية خلينا نشوفكم تاني

كلمات وألحان.. محمود أنور

توزيع.. محمد مجدي

أغنية حبيبي تقلان

كلمات وألحان.. تامر حسني

توزيع.. علي فتح الله

أغنية ملكة جمال الكون ديو مع الشامي

كلمات وألحان.. تامر حسني والشامي

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