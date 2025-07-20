إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم علي طريق أسيوط الغربي بالفيوم

اصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق

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