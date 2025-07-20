تراجع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-7-2025 في محافظة الفيوم

سجلت أسواق الفيوم، تراجعا في أسعار الفراخ البيضاء، حيث بلغ الانخفاض 5 جنيهات في الكيلو، وتراوحت الأسعار ما بين 70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 حنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 180 و190 جنيها، وفي السوبر ماركت 210 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، وكيلو صدور بالعظم 135 جنيها، وكيلو الدبابيس135 جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه، وكيلو الدبابيس 110 جنيهات، وكيلو كبدة صافى 115 جنيها، وكيلو بانيه استربس صوابع 185 جنبها، وكيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، وكيلو شاورما ديبورية 100 جنيه، وكيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، وكيلو الأجنحة 55 جنيها، وكيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتان لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي بالفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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