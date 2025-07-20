حريق بسفينة إندونيسية يُجبر الركاب على القفز في البحر للنجاة

أفادت تقارير اخبارية، اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم على متن العبارة KM Barcelona VA، قبالة ساحل شمال سولاويزي في إندونيسيا.

وأجبرت ألسنة اللهب المتصاعدة، والتي أتت على متن السفينة، أكثر من 280 شخصًا كانوا في طريقهم من جزر تالود إلى مدينة مانادو، على القفز في مياه البحر الباردة بحثًا عن النجاة.

وتُظهر التقارير الأولية حالة من الفوضى والذعر الشديدين بين الركاب مع انتشار النيران بسرعة على متن العبارة، لم يُؤكد وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن، وتعمل فرق الإنقاذ على الفور في المنطقة لتقديم المساعدة وانتشال الركاب من البحر.

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