وزير الصحة السوري: الشيخ الهجري رفض دخول وفد حكومي برفقة قافلة إنسانية إلى السويداء

قال مصعب العلي وزير الصحة السوري، اليوم الأحد، إن الشيخ الهجري رفض دخول وفد حكومي برفقة قافلة إنسانية إلى السويداء.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى المنطقة، تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة وفرقا طبية متخصصة، بالإضافة إلى شحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

وكانت مؤسسات حقوقية محلية ودولية نشرت تقارير وفيديوهات توثق حقيقة الانتهاكات وأعمال العنف خلال أحداث السويداء الأخيرة.

وقالت المؤسسات الحقوقية في التقرير: إن "السويداء ممتلئة بالجثامين المحترقة في الشوارع وقتل واختطاف".

وقالت تقارير إعلامية اليوم الأحد: خيم الهدوء على محافظة السويداء جنوب سوريا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، فيما انطلقت صباح اليوم قوافل مساعدات سيّرتها دمشق إلى المحافظة.

الهدوء يخيم على السويداء وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة

وانتشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الهدوء في السويداء أن حالة من الهدوء تخيم على المدينة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة والدامية التي راح ضحيتها المئات.

وتحدثت منصات إخبارية محلية في السويداء عن سماع أصوات إطلاق للنار، وتصاعد أعمدة من الدخان في أحد مناطق مدينة شهبا غربي المحافظة على طريق دمشق.

وبدأت قوات الأمن السورية يوم أمس الانتشار في مناطق المحافظة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت جهات دولية وشخصيات سياسية معروفة بالالتزام بوقف إطلاق النار والتخلي عن السلاح.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حكومة دمشق بضرورة محاسبة جميع مرتكبي الفظائع في محافظة السويداء وتقديمهم للعدالة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

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